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2500 учреждений культуры ждут читателей в ночь с 20 на 21 апреля

Культура

Гостей будут встречать не только в библиотеках, но и в музеях, филармонии, домах культуры, выставочных залах, книжных магазинах

2500 учреждений культуры ждут читателей в ночь с 20 на 21 апреля
Николай Богданов-Бельский. За книжкой. 1915

Москва, 20 апреля 2019, 08:25 — REGNUM  К акции «Библионочь» в этом году присоединились более 2500 учреждений культуры по всей России. Об этом рассказала замминистра культуры РФ Ольга Ярилова на пресс-конференции, посвященной ежегодной акции «Библионочь-2019».

Тема акции этого года — «Весь мир театр!» выбрана в связи с проходящим в России Годом театра.

По словам замглавы ведомства, с каждым годом акция становится все популярнее. Сегодня она проводится в 85 субъектах России. Поклонников литературы ждет большое количество самых разнообразных по жанру мероприятий — мастер-классов, лекций, экскурсий, театрализованных представлений, квестов и всевозможных интерактивных игр.

При этом, гостей будут встречать не только в библиотеках, но и в музеях, филармонии, домах культуры, выставочных залах, книжных магазинах.

Самые маленькие читатели могут приобщится к миру книги ранним вечером в рамках формата «Библиосумерки».

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Культурная хроника
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