Комплексная проверка безопасности музеев будет проведена до 1 июля

Москва, , 14:45 — REGNUM 19 апреля в Музее МХАТ имени Чехова пошла пресс-конференция Министра культуры России Владимира Мединского, посвященная развитию музейной сферы. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Владимир Мединский отдельно остановился на теме безопасности российских музеев. Он заверил журналистов, что комплексная проверка учреждений культуры, занимающихся музейной и выставочной деятельностью, должна завершиться до 1 июля 2109 года. По результатам этой работы будут выработаны и в дальнейшем приняты меры по отношению к отдельным музеям.

Следует напомнить, что работа по усилению безопасности началась после ряда скандальных случаев вандализма и воровства в музеях. Самым известным стала кража полотна «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи во время выставки в Третьяковской галереи.