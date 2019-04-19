Виртуальный концертный зал появится в Магадане

Магадан, Магаданская область, , 12:13 — REGNUM В Магадане появится виртуальный концертный зал на 170 мест, который позволит жителям Колымы посещать лучшие концертные площадки России, не выезжая из области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM региональный министр культуры Людмила Горлачева.

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В столице Колымы виртуальный зал появится в городском Центре культуры. На эти цели будет израсходовано 5,6 млн рублей.

Виртуальные концертные залы позволят жителям удаленных от культурных центров городов смотреть концерты с лучших площадок страны. Зал будет оснащен современной техникой, позволяющей принимать прямой сигнал с популярных концертных площадок России. Жители Магадана получат свободный доступ к культурным ценностям страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство России выделило 200 млн рублей 33 регионам на создание подобных виртуальных концертных залов. Решение принято в рамках реализации нацпроекта «Культура».