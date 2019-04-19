Пятница, 19 Апреля 2019 года
11:12:19 МСК

В зале «Зарядье» в Москве прозвучит музыка английских королей

Культура

Ее исполнит вокальный ансамбль Intrada

Москва, 19 апреля 2019, 11:00 — REGNUM  19 апреля в Малом зале концертного комплекса «Зарядье» московский вокальный ансамбль Intrada под руководством Екатерины Антоненко представит программу «Музыка английских королей». Российские любители старинной музыки впервые услышат произведения английских композиторов эпохи Ренессанса и раннего барокко Томаса Таллиса, Уильяма Берда, Джона Шеппарда, Томаса Уилкса и Генри Пёрселлома (члены Королевской капеллы), а также два сочинения Джона Тавенера, в том числе его знаменитая «Песня для Афины», прозвучавшая на похоронах Принцессы Дианы в 1997 году. Первое отделение программы полностью состоит из произведений эпохи Возрождения на латыни, которые дают представление о композиторском стиле в Англии до Реформации. Второе отделение включает в себя музыку на английском языке, написанную в XVI, XVII и XX веках для Англиканской церкви.

За дирижерский пульт встанет один из ведущих британских хоровых дирижеров — основатель вокального ансамбля The Tallis Scholars Питер Филлипс.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить