В зале «Зарядье» в Москве прозвучит музыка английских королей

Москва, , 11:00 — REGNUM 19 апреля в Малом зале концертного комплекса «Зарядье» московский вокальный ансамбль Intrada под руководством Екатерины Антоненко представит программу «Музыка английских королей». Российские любители старинной музыки впервые услышат произведения английских композиторов эпохи Ренессанса и раннего барокко Томаса Таллиса, Уильяма Берда, Джона Шеппарда, Томаса Уилкса и Генри Пёрселлома (члены Королевской капеллы), а также два сочинения Джона Тавенера, в том числе его знаменитая «Песня для Афины», прозвучавшая на похоронах Принцессы Дианы в 1997 году. Первое отделение программы полностью состоит из произведений эпохи Возрождения на латыни, которые дают представление о композиторском стиле в Англии до Реформации. Второе отделение включает в себя музыку на английском языке, написанную в XVI, XVII и XX веках для Англиканской церкви.

За дирижерский пульт встанет один из ведущих британских хоровых дирижеров — основатель вокального ансамбля The Tallis Scholars Питер Филлипс.