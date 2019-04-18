Зрители раскритиковали работу звукорежиссёра на концерте Аллы Пугачёвой

Москва, , 17:02 — REGNUM Некоторым поклонникам Аллы Пугачёвой не понравилось качество звука на её юбилейном концерте, который прошел 17 апреля 2019 года в Кремлёвском дворце. Об этом 18 апреля сообщил портал «Телепрограмма».

Они сообщили, что в перерывах между исполнениями песен певица обращалась к звукорежиссёру и просила его «дать инструментал в мониторы», поскольку не слышала своего голоса. В частности, об этом телеграмм-каналу «Антиглянец» рассказал актер Никита Ковтунов. При этом он отметил, что стоимость билетов на концерт должна соответствовать качеству звука.

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Ранее ИА REGNUM сообщило: Филлип Киркоров заявил, что он считает стоимость билетов на концерт Пугачёвой приемлемой, поскольку это соответствует ситуации на рынке. Цена самого дешевого билета составила 16 тыс. рублей, самого дорогого — 440 тыс. рублей. Ксения Собчак сообщила, что она приобрела свой билет за 250 тыс. рублей.

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