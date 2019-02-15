Путешествия между телами: аниме “Твое имя” экранизирует Джей Джей Абрамс

Вашингтон, , 11:38 — REGNUM Режиссер Джей Джей Абрамс экранизирует японское аниме «Твое имя», сообщил информационно-развлекательный портал Deadline.

Разработчики назначили режиссера картины — им выступит Марк Уэбб, автор драм «500 дней лета» и «Одаренная», а также дилогии «Новый Человек-Паук». Сценарий адаптирует Эрик Хайссерер: на его счету фильмы ужасов «Птичий короб», «Пункт назначения 5», «Нечто». Выпуском на мировые экраны займется Paramount Pictures (в Японии — Toho).

«Твое имя» — картина Макото Синкая, вышедшая в 2016 году (в России — в 2017). Полнометражное аниме попало в десятку лучших фильмов года по версии BBC, а также получило несколько престижных наград (например, приз Каталонского кинофестиваля в Сиджесе, знаменитую Синюю ленту и три премии Японской киноакадемии). В анимэ рассказывается о жизни старшеклассников Мицухи и Тоби, которые фантастическим образом способны меняться телами, впоследствии не вспоминая об этом. Ситуация усугубляется тем, что подростки живут в разных условиях — Тоби в центре Токио, а Мицуха — в провинциальном поселении.

В голливудской адаптации главные роли займут девушка из индейского племени и чикагский парень, которые также смогут перемещаться между телами друг друга. Их жизням угрожает таинственное событие, которое они могут пресечь только если объединятся вместе.

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