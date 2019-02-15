Мединский назвал критерий выделения грантов в рамках нацпроекта «Культура»

Сочи, Краснодарский край, , 00:29 — REGNUM Определяющим показателем при распределении грантов в рамках нацпроекта «Культура» станут усилия по привлечению большего числа зрителей, а также доля софинансирования, заявил министр культуры Владимир Мединский на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Упоминая о реализации нацпроекта «Культура», российский министр пояснил, что при распределении инвестиционных грантов будут отмечены те, кто провел «не просто капремонт фондохранилища», а сделал всё, чтобы привлечь зрителей. Речь идет о театрах, особенно детских.

«Существенные средства будут тратиться на так называемые инвестиционные гранты учреждениям культуры, которые проводят реновацию своих помещений, капитальный ремонт», — сказал Мединский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 февраля стало известно, что на реализацию в течение ближайших пяти лет нацпроекта «Культура» выделяется 113,5 млрд рублей.

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