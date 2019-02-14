Названа вероятная причина смерти артиста Сергея Захарова

Санкт-Петербург, , 13:04 — REGNUM Возможной причиной смерти народного артиста России Сергея Захарова были проблемы с сердцем. Об этом сообщила заместитель председателя правления Союза концертных деятелей Петербурга Людмила Шепелева.

По ее словам, на сегодняшний день рано говорить об окончательном диагнозе, поскольку экспертное заключение еще не получено. По информации портала «Мойка78», деятель культуры скончался в одной из клиник Москвы после двухдневной госпитализации.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в Москве скончался эстрадный певец и артист Сергей Захаров. О причинах смерти и дате похорон пока не сообщается.

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