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Настасья Самбурская собралась «коптеть» до старости в театре

Культура

Актриса попросила проголосовать за нее в конкурсе «Звезда театрала 2019»

Москва, 10 февраля 2019, 10:04 — REGNUM  Известная актриса Настасья Самбурская обрадовала поклонников намерением «коптеть в профессии до глубокой старости», сообщает 10 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Актриса служит в театре с 2008 года, поэтому считает, что имеет достаточно опыта, чтобы принять участие в конкурсе «Звезда театрала 2019», где зритель должен сам выбрать лучшего из претендентов.

Самбурская попросила поклонников проголосовать за ее работу в спектакле «Макбет» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира, где актриса исполнила роль Леди Макбет.

«Если я вам в этой роли приглянулась, то проголосуйте пожалуйста. Если нет, не обязательно сообщать о моей бездарности. Я всё равно буду коптеть в профессии до глубокой старости», — отметила актриса на своей странице в Instagram.

Напомним, премия «Звезда театрала» является премией зрительских симпатий, она вручается ежегодно, начиная с 2008 года.

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