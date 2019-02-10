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В Санкт-Петербурге прочтут лекцию о Фриде Кало

Культура

12 февраля, вход свободный

Санкт-Петербург, 10 февраля 2019, 09:36 — REGNUM  В Санкт-Петербурге состоится лекция, посвященная творчеству известной художнице Фриде Кало, сообщает 9 февраля портал «Невские новости».

Мероприятие, которое состоится в библиотеке имени Герцена, будет включать в себя лекцию, ее обсуждение, а также демонстрацию фрагментов из художественного фильма «Фрида».

Кинокартина была снята на основании книги Хейден Эрреры «Фрида: Биография Фриды Кало». Главную роль в фильме исполнила известная актриса Сальма Хайек.

Напомним, Фрида Кало уже в 20 лет стало супругой известного мексиканского живописца Диего Риверы, спустя несколько лет она приобрела славу, гремевшую по всему Парижу.

Фрида прославилась своей эксцентричностью, бунтарским духом и многочисленными любовными связями. Она по праву считается самой выдающейся мексиканской художницей.

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