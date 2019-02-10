Воскресенье, 10 Февраля 2019 года
08:14:56 МСК

Американский рэпер установил мировой рекорд по скорости исполнения

Культура

Рэпер смог зачитать свыше 1 тыс. слов всего за две минуты

Американский рэпер установил мировой рекорд по скорости исполнения
aiden marples
Рэпер

Вашингтон, 10 февраля 2019, 07:37 — REGNUM  Известный блогер, а также по совместительству рэп исполнитель Mac Lethal установил рекорд по скорости исполнения, сообщает 10 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Рэпер смог зачитать свыше 1 тыс. слов всего за две минуты, это он сделал на своем канале в Youtube.

«Я решил победить собственный рекорд, а также и мировой рекорд. На запись данного видео у меня ушло больше одного месяца», — отметил исполнитель.

Напомним, за последние годы рэп приобрел значительную популярность в России, которая оценивается десятками миллионов просмотров композиций данного жанра в интернете.

Читайте ранее в этом сюжете: Ста известен победитель фестиваля в Сан-Ремо

Читайте развитие сюжета: В Лос-Анджелесе состоится вручение престижной премии Grammy

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Музыка
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить