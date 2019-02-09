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«Евровидение-2019»: Лазарев приложит все усилия

А там, как карта ляжет

, 9 февраля 2019, 17:20 — REGNUM  Известный российский певец Сергей Лазарев заявил, что приложит все усилия для победы в песенном конкурсе Евровидение-2019, об этом он рассказал в передаче «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1».

По словам музыканта, он будет делать все, чтобы Россия гордилась им, все остальное зависит от воли случая.

«Я хочу, чтобы мы были реалистами и понимали, что прошлое мое выступление было в другом году, с другими исполнителями, с другими песнями. Значит и расклад совсем иной», — отметил Лазарев.

Напомним, песенный конкурс «Евровидение» проходит ежегодно, его принимает страна-победительница прошлого первенства. Российский исполнитель Сергей Лазарев принимал участие в конкурсе в 2016 году, тогда он занял третье место с песней «You're the only one».

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Конкурс «Евровидение»
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