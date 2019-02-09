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Во Франкфурте-на-Майне открывается выставка «Тициан и эпоха Ренессанса»

Культура

Картины можно увидеть в залах Художественной галереи

Франкфурт-на-Майне, Германия, 9 февраля 2019, 00:59 — REGNUM  Выставка «Тициан и эпоха Ренессанса в Венеции» откроется 13 февраля в Художественной галерее во Франкфурте-на-Майне (Германия), сообщает пресс-служба учреждения.

Выставка представит порядка ста полотен XVI века, в том числе Якопо Бассано, Джованни Беллини, Паоло Веронезе, Лоренцо Лотто, Якопо Тинторетто.

Среди работ Тициана — «Мадонна с младенцем, святой Екатериной и маленьким Иоанном Крестителем», «Портрет Альфонсо д’Авалоса, в доспехе и с пажом», «Портрет молодого человека».

В Художественную галерею привезены картины не только из Германии, но и из Нидерландов, Италии, Австрии, Франции и США.

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Художественные выставки
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