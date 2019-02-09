В московском театре «Практика» открылось музыкальное направление

Москва, , 00:30 — REGNUM Новый проект начнет работу в театре «Практика» (Москва) с апреля 2019 г., сообщили в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что новым является проект музыкального направления, «призванный развивать и популяризировать актуальные форматы современной музыки на базе драматического театра».

Кроме того, он позволит вести диалог между разными сферами искусства, чтобы «раздвинуть границы понимания театра, обогатить его новыми средствами и возможностями».

Музыкальным руководителем проекта является Ольга Власова, куратором — Алексей Сюмак. Открытие намечено на 5 апреля: в 21:00 мск в театре состоится концерт «Еще не поздно узнать о современной музыке».

Одним из направлений нового проекта станет лаборатория «Практика современного слушателя». Также планируется проведение концертов новой академической музыки, репертуарных камерных оперных спектаклей, создание ансамбля современной музыки «Практика» на базе театра.

Читайте ранее в этом сюжете: Московский министр сыграл в спектакле о Пушкине