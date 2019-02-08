Сергей Юрский будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище

Москва, , 18:52 — REGNUM Сергея Юрского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает 8 февраля РИА Новости со ссылкой на заявление главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Прощание с народным артистом России пройдет 11 февраля в здании театра Моссовета.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Юрский скончался 8 февраля в Москве в возрасте 83 лет после тяжелой, продолжительной болезни.

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