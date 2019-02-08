Пятница, 8 Февраля 2019 года
18:55:27 МСК

Сергей Юрский будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище

Культура

Народный артист России скончался 8 февраля

Москва, 8 февраля 2019, 18:52 — REGNUM  Сергея Юрского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает 8 февраля РИА Новости со ссылкой на заявление главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Прощание с народным артистом России пройдет 11 февраля в здании театра Моссовета.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Юрский скончался 8 февраля в Москве в возрасте 83 лет после тяжелой, продолжительной болезни.

Читайте ранее в этом сюжете: Прощальный поклон Остапа Бендера: умер актер театра и кино Сергей Юрский

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить