Лазарев прокомментировал свое повторное участие в «Евровидении»

Москва, , 17:44 — REGNUM Российский исполнитель Сергея Лазарев прокомментировал решение о своем повторном участии в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». Соответствующее заявление он сделал сегодня, 8 февраля, в эфире телеканала «Россия 24».

Лазарев, который представлял Россию на конкурсе «Евровидение-2016» и занял третье место, уверяет, что на «Евровидение-2019» он едет не за «реваншем».

"Нет, не про это совершенно, здесь про музыку. Про то, что есть еще возможность сделать что-то хорошее на сцене «Евровидения», — сказал исполнитель.

Лазарев отметил, что ему очень бы хотелось вновь окунуться в атмосферу песенного конкурса и представить на нем Россию. Он обещает, что постарается сделать это достойно и заявил, что представит зрителям «абсолютно другого себя».

«Пожелайте мне удачи, болейте, где бы вы ни находились, мне очень нужна ваша поддержка, как и в прошлый раз», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 февраля холдинг ВГТРК объявил, что Россию на конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле, представит Сергей Лазарев.