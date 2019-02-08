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Путин поздравил актрису Ирину Муравьёву с юбилеем

Культура

Актрисе исполняется 70 лет

Москва, 8 февраля 2019, 13:08 — REGNUM  Сегодня, 8 февраля, президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино Ирину Муравьёву с юбилеем. Актрисе исполняется 70 лет, сообщается на сайте Кремля.

«Удивительная искренность и обаяние снискали Вам высочайшее профессиональное признание и непреходящую зрительскую любовь». — говорится в поздравительной телеграмме.

Президент отметил многогранный талант и запоминающиеся роли актрисы в театре и кино, и пожелал Ирине Муравьёвой здоровья, вдохновения и всего наилучшего.

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Как сообщало ИА REGNUM, кинотеатры столичной сети «Москино» покажут ретроспективу фильмов с участием народной артистки России Ирины Муравьевой в честь ее 70-летнего юбилея.

Подробнее: В Москве пройдут бесплатные показы фильмов с участием Ирины Муравьевой

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