Четверг, 7 Февраля 2019 года
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В Германии стартовал 69-й Берлинский кинофестиваль

Культура

В рамках фестиваля запланирован показ около 400 новых кинолент

Берлин, 7 февраля 2019, 23:59 — REGNUM  69-й Берлинский международный кинофестиваль открылся вечером 7 февраля в столице Германии, сообщает агентство DPA.

В ходе торжественной церемонии старт Берлинале дал директор фестиваля Дитер Косслик.

Фильмом открытия фестиваля стала драма «Доброта незнакомцев» датского режиссёра Лоне Шерфиг, которая вошла в число 17 кинолент, претендующих на главные призы в этом году.

В жюри фестиваля на этот раз входят немецкая актриса Сандра Хюллер, чилийский режиссёр Себастьян Лелио, британская актриса и режиссёр Труди Стайлер, главный куратор кинематографического отделения Нью-Йоркского музея современного искусства Раджендра Рой и критик газеты The Los Angeles Times Джастин Ченг. Председательствует в жюри французская актриса Жюльет Бинош.

Берлинский кинофестиваль в этом году продлится до 17 февраля. Всего в рамках фестиваля в различных секциях ожидается показ около 400 фильмов.

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