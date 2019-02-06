Американский актер Джим Керри сыграет Воланда в Петербурге

Санкт-Петербург, , 01:31 — REGNUM Американский актер и комик Джим Керри сыграет роль Воланда в мюзикле по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в Санкт-Петербурге, сообщает продюсерская компания Makers Lab.

Постановку покажут на сцене театра «ЛДМ. Новая сцена». Продюсеры отмечают, что в постановке будет два Воланда, при этом роль одного из них исполнит афроамериканец. Отмечается, что Керри ознакомился с постановкой еще в январе. Сам Керри давно является большим поклонником творчества Булгакова и русской классической литературой.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2016 года Джим Керри отметился на новом поприще — в качестве автора политических карикатур на президента США Дональда Трампа. Его юмористические рисунки, нарисованные актером с 2016 года, получили популярность в социальных сетях, а зал искусства Maccarone Gallery в Лос-Анджелесе провел выставку его карикатур.

Читайте ранее в этом сюжете: Джим Керри теперь рисует карикатуры. На Трампа