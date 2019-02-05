В Москве проходит выставка «Актуальная Россия. Взрослый выбор»

Москва, , 13:18 — REGNUM Во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства в Москве проходит выставка «Акутальная Россия. Взрослый выбор». В экспозиции представлены лучшие работы молодых, но уже достаточно известных художников со всей страны — Покраса Лампаса, Анны Красной, Вадима Комиссарова, Евгения Зубкова, Антона Тотибадзе и других. По замыслу устроителей выставки, разные по жанру и стилю произведения искусства — живопись, скульптура, арт-объекты — должны «раскрыть» такие суперсовременные явления как fake news, хакеры, постпамять, биоинженерия, культурная идентификация и другие, что в общей картине должно представить состояние «взрослости».

Экспозиция открыта до 28 февраля.