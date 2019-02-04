Хип-хоп исполнитель из Кении начал борьбу с преступностью – BBC

Момбаса, Кения, , 15:59 — REGNUM Хип-хоп исполнитель из Кении Ohms Law Montana борется с преступностью в кенийском городе Момбаса, сообщает BBC Swahili.

Исполнитель начал кампанию под названием «бросай оружие, бери микрофон», в которой он призывает всех молодых людей Кении, вступивших в преступные группировки, заняться искусством. Ohms Law Montana выпустил много песен, которые возглавили заголовки СМИ в Кении.

«Я, как деятель искусства, пытаюсь донести до молодых людей, что преступность не приносит дохода. Вы можете использовать свои таланты, чтобы достичь успеха в жизни», — добавил исполнитель.