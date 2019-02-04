Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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Хип-хоп исполнитель из Кении начал борьбу с преступностью – BBC

Культура

Слоган кампании исполнителя: «бросай оружие, бери микрофон»

Момбаса, Кения, 4 февраля 2019, 15:59 — REGNUM  Хип-хоп исполнитель из Кении Ohms Law Montana борется с преступностью в кенийском городе Момбаса, сообщает BBC Swahili.

Исполнитель начал кампанию под названием «бросай оружие, бери микрофон», в которой он призывает всех молодых людей Кении, вступивших в преступные группировки, заняться искусством. Ohms Law Montana выпустил много песен, которые возглавили заголовки СМИ в Кении.

«Я, как деятель искусства, пытаюсь донести до молодых людей, что преступность не приносит дохода. Вы можете использовать свои таланты, чтобы достичь успеха в жизни», — добавил исполнитель.

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