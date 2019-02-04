«Рассказ служанки», спин-офф «Форсажа» и «Ханна»: трейлеры с Супербоула

Атланта, США, , 12:26 — REGNUM Накануне в Атланте завершился 53-й матч Супербоула — решающая игра Национальной футбольной лиги в сезоне 2018 года. Во время игры на стадионе показали тизер-трейлеры нескольких грядущих фильмов и телесериалов, сообщает CNET.

Стриминговый сервис Hulu выпустил трейлер третьего сезона сериала в жанре антиутопии «Рассказ служанки», сюжет которого создавался также в соавторстве с Маргарет Этвуд. Дату премьеры пока не объявили.

Universal представила трейлер первого спин-оффа популярной франшизы «Форсаж» — «Хоббс и Шоу». По сюжету, Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) будет вынужден объединить силы со своим старым врагом Декардом Шоу (Джейсон Стэйтем), чтобы противостоять общему противнику — одному из самым разыскиваемых террористов в мире Брикстону. Фильм появится в кинотеатрах с 1 августа.

20th Century Fox показала японско-американский фантастический боевик режиссёра Роберта Родригеса по мотивам манги Юкито Кисиро Battle Angel о женщине-киборге «Алита: Боевой ангел». Выход в широкий прокат запланирован на 14 февраля.

Amazon Prime адаптировал для телевизионного формата триллер «Ханна» (2011) Джо Райта про девочку-убийцу. Вместо Сирши Ронан главную героиню играет Эсме-Крид Майлс, а её отца — Юэль Киннаман. Первый эпизод опубликовали сразу после Супербоула, все остальные выпустят в марте.

Paramount Animation и Nickelodeon показали трейлер совместного анимационного фильма «Волшебный парк Джун». В российский прокат картина выйдет 21 марта.

Netflix представил грядущий документальный сериал о природе «Наша планета». Закадровый текст читает знаменитый телеведущий и натуралист Дэвид Аттенборо. Все эпизоды выйдут 5 апреля.

Напомним, 53-й матч Супербоула прошел в Атланте 3 февраля. Победителем финальной игры сезона по американскому футболу стал клуб Национальной футбольной лиги (NFL) «Нью-Инглэнд Пэтриотс», обыграв «Лос-Анджелес Рэмс» со счётом 13:3.

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