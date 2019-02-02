В Санкт-Петербурге появился стрит-арт на тему похищения картины Куинджи

Санкт-Петербург, , 14:39 — REGNUM В Санкт-Петербурге недалеко от станции метро «Пушкинская» было нарисовано граффити, посвященное недавней краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, сообщает 2 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Автором стрит-арта оказался бывший участник объединения «Явь», работающий под псевдонимом К.

Работа получила название «Ай-Петри в параллельной вселенной». На стрит-арте можно увидеть персонажей мультфильма «Рик и Морти», рассматривающих шедевр Куинджи, на котором изображено солнце, напоминающее лицо главы Россгвардии Виктора Золотова.

Напомним, 27 января из Третьяковской галереи была похищена картина Архипа Куинджи. Злоумышленник, которым оказался 32-летний крымчанин Денис Чуприков, при посетителях подошел к картине снял ее и удалился.

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