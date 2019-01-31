Екатеринбург, , 23:37 — REGNUM Евгения Онегина можно представить как альтер эго, «мистера Хайда» великого русского поэта Александра Пушкина. Об этом заявил культуролог Георгий Цеплаков на лекции «Три вопроса к «Евгению Онегину» в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Евгений Онегин — это мистер Хайд. Это тень, от которой Пушкину нужно избавиться», — считает эксперт.

По мнению Цеплакова, Пушкин не любит Онегина, при этом знаменитый персонаж не является копией поэта. Образ жизни персонажа подходит под образ дворянина того времени, но есть четкая разница

«Различие между Онегиным и лирическим героем меня давно сильно волновало. Пушкин очень образованный, Онегин «да помнил, хоть не без греха, из Энеиды два стиха». Один — поэт, другой — нет.

Наконец, Пушкин склонен к рефлексии, он погружается и анализирует то, что было в прошлом. Онегин же лишен способности жить в диахронной среде — «что вижу, о том пою», он следует моде — французская уходит, английская приходит», — сказал культуролог

По мнению лектора, большую часть романа Онегин являет собой человека, который не может любить другого. Однако в «пропущенных» главах с персонажем происходит трансформация, и уже в конце произведения мы видим преобразившегося Онегина, считает культуролог. «Главная загадка — почему в нём что-то просыпается?» — задаёт вопрос Цеплаков.

Напомним, первое издание известнейшего романа в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин» вышло в свет 20 марта 1833 года. Главный герой романа стал хрестоматийным примером «лишнего человека», который не может найти себе места в обществе.

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