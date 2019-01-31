Придворные страсти, криминальные затеи, дурные сны и семейные ценности

Москва, , 10:47 — REGNUM «Фаворитка» (18+)

О чем говорят женщины? Всюду и всегда об одном и том же, даже если на дворе конец XVIII века, а двор — английский королевский. Королева Анна не очень-то молода и не особо красива и уверена, что все придворные по углам хихикают над ее внешностью и лишними фунтами. К тому же она чисто по-женски несчастлива и одинока. Ей очень нужен кто-то, кто поддержит в нужный момент и с кем можно посекретничать о самом сокровенном. В общем, ей нужна подруга, но какие подруги могут быть у королев? Только фаворитки! Прежняя фаворитка и помощница Сара, герцогиня Мальборо, отошла от дел, молодая и амбициозная, но не столь родовитая Эбигейль не прочь занять по ее протекции это место. Постепенно между такими разными женщинами завязывается весьма близкая дружба. Вот только герцогиня не собирается делить королеву с какой-то парвеню, а Эбигейл лучше умрет, чем упустит свою удачу и местечко в королевском сердце.

Едкую костюмную комедию о придворных нравах и женских интригах снял режиссер Йоргос Лантимос.

«Белый парень Рик» (18+)

Фильм Яна Деманжа также основан на реальных событиях. Америка, Детройт… Когда-то процветающий моногород, сердце автомобилестроения, превратился в город-призрак, населенный чернокожими. Но отец юного Рика оптимист. Он надеется поправить свои дела и зажить припеваючи даже в чужеродном и непрезентабельном окружении. Его бизнес на грани фола — он торгует оружием и надеется на удачу. А вот его дети не питают особых иллюзий. Дочь Дона подсела на наркоту, а младший, Рик, связался с черной бандой. Фэбээровцам очень нужен осведомитель в наркокартеле, вот они и берут юного Рика за жабры, угрожая посадить отца за подкинутые наркотики…

«Ангел» (18+)

Смазливый старшеклассник Карлитос только выглядит как ангел, на самом деле он сущий дьяволенок. Он ни в грош не ставит авторитеты и закон и с юных лет ворует — все более по-крупному. Ища родственную душу, он заводит дружбу с одноклассником Рамоном. Дружки, сойдясь вместе, теряют всякий страх и совершают одно преступление за другим, все более дерзкие и опасные, пока не докатываются до «мокрых дел». Разумеется, такое не могло кончиться добром. В один далеко не прекрасный момент Карлитос осознает, к чему может привести его развеселая жизнь, и ему приходится делать выбор…

Фильм режиссера Луиса Ортеги является аргентинским претендентом на «Оскар».

"Рассвет» (16+)

Старший брат Светы наложил на себя руки при странных обстоятельствах, а ее саму терзают кошмары. В надежде от них избавиться, она отправляется в институт сомнологии, чтобы принять участие в необычном эксперименте — группа людей войдет в коллективный осознанный сон. Когда Света откроет глаза, она очутится в мире, наполненном такими кошмарами, по сравнению с которыми ее прежние дурные сны покажутся сладкими грезами…

Фильм ужасов является дебютом российского режиссера Павла Сидорова.

«Русский бес» (18+)

Эксцентрично-чернушная трагикомедия Григория Константинопольского повествует о злоключениях бывшего художника, бывшего идеалиста, а ныне жениха и начинающего бизнесмена Святослава. Влюбившись в дочку банкира Асю, он решает открыть собственный ресторан. На этом пути он сталкивается с таким количеством обескураживающих препятствий, что начинает всерьез верить, что на него ополчились все силы ада. Он не замечает, как на тропе этой странной войны за жизненный успех сам понемногу начинает терять человеческий облик…

«Приключения Аладдина»

Вот и сказочке конец! Честным пирком, как говорится, да за свадебку. Отважный Аладдин не без помощи джинна смог жениться на принцессе и поселился с нею в роскошном дворце. Но однажды на пороге у счастливой пары возникает агрессивный и неуравновешенный правитель соседнего государства, желающий отобрать у Аладдина и трон, и дворец, и принцессу. И придется порядком расслабившемуся Аладдину вспомнить былые славные деньки и снова сесть на ковер-самолет. Ему придется попотеть, ведь у коварного соперника появился свой чудесный помощник…

Веселую сказочную комедию снял французский режиссер Лайонел Стекти.

«Зубы, писать и в постель» (18+)

Убежденный холостяк Антуан, герой комедии Эммануэля Жилибера, живет в роскошной квартире, которую снимал на двоих с другом. Друг перед отъездом нашел Антуану нового компаньона. Точнее, компаньонку по имени Жанна. Антуан, предвкушавший очередную интрижку, не предполагал, что его жизнь превратится в ад. Жанна сбежала от негодяя-мужа не одна, а с двумя детишками пяти и восьми лет, то есть самого хулиганского возраста. Бедняге внезапно приходится ощутить все «радости» семейной жизни, которых он так долго избегал… или кавычки тут все же лишние?

«Семья по-быстрому»

Герои комедии Шона Андерса тоже обзавелись семьей весьма скоропалительно. У Пита и Элли есть все — любимая работа, деньги, домашний уют. Нет только одного — детей, потому что Элли не может их иметь. Наконец пара решается на усыновление, вот только у девочки-сироты, которая им приглянулась, оказывается, есть младшие брат и сестра. Так и получилось, что уже не очень молодые супруги, понятия не имеющие, как обращаться с детьми, в один миг оказываются во главе большой семьи. На легкую и беспроблемную жизнь надеяться не приходится…

«Стажёр» (16+)

На что только не пойдешь ради хорошей работы и успешной карьеры! Молодой адвокат Антонио, герой фильма Валерио Аттаназио, получает роскошный шанс — его берет в личные помощники маститый юрист, доктор Тоти. Антонио становится не только стажёром и секретарем, но практически прислугой Тоти, который помыкает им, как хочет. Антонио безропотно терпит, но однажды унижения достигают своего апогея. Хозяин заставляет Антонио вступить в фиктивный брак со своей любовницей-иностранкой, чтобы устроить ей итальянское гражданство. Что перевесит — карьера или человеческое достоинство?

«Мирай из будущего»

Аниме известного режиссера Мамору Хосода рассказывает о мальчике Куне, который очень ревнует родителей к новорожденной сестренке Мирай. Однажды он внезапно оказывается в странном мире, где настоящее, прошлое и будущее перемешались. Кун получает возможность по-новому взглянуть на своих родных, увидеть Мирай подросшей, маму — маленькой девочкой, а прадедушку — молодым и отважным. Он начинает понимать, что такое семья…

«Сила девяти Богов»

Счастливую страну Рамптеп захватили и поработили злобные демоны, потому что ее жители забыли древнее искусство муай-тай и не смогли защитить себя. Теперь вся надежда на юношу, рожденного под созвездием Льва, который должен научиться тайному искусству у его последних хранителей и сокрушить Зло.

Красочный мультфильм о боевых искусствах создан таиландскими мультипликаторами.