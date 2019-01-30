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В Петербурге открывается выставка работ Михаила Шемякина в стиле дзен

Культура

На ней представлено 119 рисунков черной гуашью

Санкт-Петербург, 30 января 2019, 12:03 — REGNUM  30 января с Санкт-Петербурге в Центре Михаила Шемякина открывается выставка «Михаил Шемякин. Рисунки в стиле дзен». В экспозиции представлены 119 работ мастера, выполненных тушью на белой бумаге в стиле дзен. Как пояснил мастер на вернисаже, его с детства завораживали картины японских, китайских, корейских монахов, выполненные в своеобразной технике. Но больше всего молодого художника поражало то, что они в одном предмете восточные мастера могли выразить свой взгляд на мир, философское видение окружающего. С другой стороны — изучение графики признанных европейских мастеров — Рембрандта, Гойи, Ромнея. Любители живописи Петербурга смогут сами определить, в каких представленных сериях известного художника — «Пейзажи», «Галантные фигуры», «Самурай и дамы», «Ангелы смерти», «Сценки монашеской жизни», «Пятно и резкий удар» и других — сказалось влияние определенных художественных школ. Хотя и специалисты, и сам Михаил Шемякин больше относят это направление творчества к дзенской манере рисования.

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Культурная хроника
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