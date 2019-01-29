В Мариинском театре представят оперу «Бориса Годунова» к 145-летию премьеры

Санкт-Петербург, , 10:16 — REGNUM 29 января труппа Мариинского театра в Санкт-Петербурге покажет оперу Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Это представление посвящено 145-летию мировой премьеры оперы в Мариинском театре 27 января (8 февраля) 1874 года. Либретто написал сам композитор по одноименному произведению Александра Пушкина и «Истории Государства Российского» Николая Карамзина. Масштабное историческое драматическое действо будет представлено в сводной музыкальной редакции 1869 и 1872 годов и в постановке Андрея Тарковского 1983 года (Ковент-Гарден). Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев. Главные партии исполняют — Евгений Никитин, Виктор Луцюк, Михаил Кит, Сергей Скороходов, Ольга Бородина.

В фойе театра будет проходить камерная выставка, посвященная первому представлению оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Любители музыкального искусства могут увидеть подлинные ноты сочинения, костюмы исполнителей, фотографии с премьеры.