Презентация открытия Театра-Студии «САС»

Москва, , 23:24 — REGNUM 24 января 2019 года в Императорском яхт-клубе на территории творческого кластера «Красный октябрь» состоялась презентация-открытие Театра-Студии САС под руководством народного артиста России Сергея Александровича Соловьева.

Среди фильмов Сергея Соловьева — «АССА», «Сто дней после детства», «Анна Каренина», «Станционный смотритель», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Чужая белая и рябой», «Три сестры», «Нежный возраст», «Семейное счастье» и другие.

Сергей Соловьев обладатель премий и наград — «Серебрянный медведь» за лучшую режиссуру — Берлинский кинофестиваль, Лауреат Госпремии СССР, Премии Ленинского комсомола («Сто дней после детства»), Гран-при Венецианского фестиваля телевизионных фильмов («Станционный смотритель»), специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля («Чужая белая и рябой»), специальный приз жюри на МКФ в Сан-Себастьяне («АССА»), приз за вклад в мировой кинематограф на ММКФ и других.

Презентация началась с пресс-конференции, в которой приняли участие: советник президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир Ильич Толстой, художественный руководитель Театра-Студии САС Сергей Александрович Соловьев, публицист, декан факультета Высшая школа телевидения МГУ имени М. В. Ломоносова Виталий Товиевич Третьяков, президент Группы «ГУТА» Алексей Анатольевич Харин.

Сергей Соловьев, открывая пресс-конференцию сказал, что появление театра «САС» — это «не вдруг», а плод его более чем 40-летнего стажа. Режиссер шел к этой идее весь свой творческий путь. На вопросы друзей «А не поздно?», режиссер отвечает — «Не поздно, самый оно, нужно тогда делать, когда уже так приперло, что не делать ты не можешь!» Руководитель «САС» подчеркнул, что счастлив, потому что в год Театра в России он имеет возможность презентовать свой театр в самом центре столицы в замечательном историческом здании — в Императорском яхт-клубе на «Красном октябре», в месте, где «куда не ткнешь пальцем — все художественное и редкое».

Владимир Толстой обратился к присутствующим: «Давайте запомним этот день, 24 января, это день накануне дня студента, Татьяниного дня, и сколько бы не прошло лет, мы будем говорить, что театр Сергея Соловьева открылся именно в год театра. И это точка отсчета. И это прекрасное пространство!»

Алексей Харин поприветствовал всех гостей мероприятия и сказал, что Сергей Александрович Соловьев хотел презентовать свой театр, и «мы предложили ему это место». Алексей Анатольевич поздравил знаменитого режиссера с этим знаковым событием и пожелал театру такого успеха на долгие годы, чтобы «САС» «пережил всех присутствующих».

Виталий Третьяков сообщил, что присутствует на презентации театра-студии «САС», потому что студенты его факультета участвуют в организации этого мероприятия. Сам же декан ВШТ МГУ поклонник театра, в его коллекции более чем за 30 лет скопились все театральные программы и билеты, т.к. «рука не поднимается их выбросить», они хранятся в коробках и если какой-нибудь музей заинтересуется, он готов их передать. Виталий Товиевич выразил надежду, что этот театр Сергея Соловьева взбаламутит театральное сообщество Москвы, что давно не было такого гигантского события и хорошо, что первый спектакль — «Княжна Мери» по мотивам романа русского классика Михаила Юрьевича Лермонтова.

Несмотря на самый холодный день января, в Императорский яхт-клуб приехало более трехсот гостей. Среди них знаменитые и любимые очень многими зрителями актрисы Татьяна Друбич, Юлия Снигирь, кинорежиссеры Анна Меликян, Егор Баранов, скульпторы Алексей Благовестнов, Ярослав Бородин, художник-живописец Владимир Рогозин, известные журналисты, телеведущие, телережиссеры, руководящий состав некоторых СМИ, Сати Спивакова, Дмитрий Ивлиев, Олег Шоммер, Елена Старостина, Эвелина Бледанс, Владимир Лебедев, Станислав Коненко, Игорь Фионов, Елена Никитан, ректор Института современного искусства (ИСИ) Ирина Сухолет, представители ВЦИОМ — Константин Абрамов, Кирилл Родин, представители крупнейшего российского издательства «ЭКСМО», телепрогаммы «Что? Где? Когда?», другие выдающиеся деятели культуры, образования и общественные деятели.

Алена Карпич, исполнительный продюсер телекомпании «ИГРА-ТВ» сказала, что обожает Сергея Соловьева, она вспомнила, как еще совсем юной они с друзьями стояли 4 часа в очереди за билетами на фильм Сергея Соловьева «АССА» и посмотрели его подряд 3 или 4 раза, что трудно передать ощущение от этого фильма, он просто потряс, и конечно же, «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви».

Олег Зотов — фэшн-фотограф сказал, что очень любит театр, сам он родом из Петербурга, воспитан на театрах, будучи в прошлом фотографом ленинградского рок-клуба, для него фильм «АССА» имеет значение. Олег посетил оба спектакля, которые были показаны на «Красном Октябре».

Ирина Сухолет, ретор ИСИ подчеркнула, что Сергей Александрович Соловьев дает свободу молодежи, он верит в новое поколение, чему она не раз была свидетелем, т.к. Сергей Соловьев ведет актерский курс в ИСИ, у них на одной сцене играют и именитые актеры, и студенты. Ирина Наумовна уверена, что в репертуаре «САС» будут преобладать постановки молодых режиссеров, которым Сергей Соловьев помогает выйти в большую жизнь. Его школа отличается тем, что его актер с режиссерским мышлением.

Юлия Снигирь, актриса, телеведущая вспомнила, что первый спектакль, который она запомнила из детства была «Зойкина квартира». И с тех пор она поняла, что хочет связать свою жизнь с волшебным миром искусства. Юлия сказала, что у Сергея Александровича Соловьева при основе традиционной классической культуры, сохраняется свобода, не вседозволенность, а именно свобода творчества.

Дмитрий Ивлиев, заместитель директора коммерческой дирекции Первого канала сказал, что любит театр, как любой благовоспитанный человек. Первое впечатление на него в детстве произвела опера «Пиковая дама». И сегодня, несмотря на плотный график, он старается смотреть разные постановки, как классические, так и современные.

Владимир Зайцев, помощник руководителя Федерального казначейства отметил, что цифры посещения театров в последние годы побили все рекорды. Несмотря на совершенство технологических коммуникаций, люди сегодня стали тянуться к живому общению, к процессу сопереживания, который происходит в театре, и что театр — необходимая часть жизни культурного человека. Можно любить или не любить театр, но обязательно нужно быть причастным к театру.

Александр Кибовский, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры г. Москвы смог приехать только к спектаклю, он сказал, что не мог пропустить такое значимое событие, да еще и в таком красивом месте, и шутливо обменялся табличками, заготовленными к пресс-конференции с Мастером Соловьевым.

Сергей Соловьев рассказал о своем знакомстве с «Красным октябрем» благодаря фотоклубу «Red October», в который режисер, будучи еще и любителем фотографии вошел. На вернисаже в одном из залов Императорского яхт-клуба как раз в этот вечер были представлены фотоработы мастера, которые он делал во время съемок кинокартины «Анна Каренина».

Презентация завершилась показом спектакля молодого режиссёра Татьяны Самбук «Княжна Мери» по мотивам одноименной главы романа «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова в Большом зале Императорского яхт-клуба.

26 января в Выставочном зале «RedOctober» на территории «Красного Октября» состоялся показ второго спектакля Театра-студии САС «Иванов» по одноименной пьесе А. П. Чехова режиссера Сергея Соловьева.