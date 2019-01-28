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Хотиненко предложил показывать российское кино в отдельных залах

Культура

Там гарантированно можно посмотреть отечественный фильм

Москва, 28 января 2019, 16:01 — REGNUM  Выделить в кинотеатрах залы для показа отечественных фильмов предложил режиссёр и заведующий кафедрой режиссуры ВГИК Владимир Хотиненко, передает корреспондент ИА REGNUM 28 января.

«Показывайте в одном из залов только наше кино. Приходишь ‑ и гарантированно идут и идут наши картины», — предложил он в ходе заседания общественного совета комитета Госдумы по культуре.

Он указал на сложности отечественного кинематографа — многие фильмы так и не выходят на зрителя.

«Сейчас у большинства наших фильмов даже нет возможности показаться. Некоторые люди решают, что это показывать не надо, и это не показывается», — подчеркнул Хотиненко.

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