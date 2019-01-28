По комедийной манге Back Street Girls снимут телесериал с живыми актёрами

Токио, , 14:45 — REGNUM Комедийная манга Back Street Girls («Из якудза в идолы») получит адаптацию в виде телесериала. Сериал будет состоять из шести эпизодов, а его премьера на телевидении состоится 17 февраля, сообщает Anime News Network.

Режиссёром проекта выступит Кэйносуке Хара, а сценаристом Хидехиро Ито. Заглавную песню для сериала исполнит Рюдзин Киёши.

Также 8 февраля 2019 года в Японии состоится премьера полнометражного фильма с живыми актёрами по мотивам манги Back Street Girls: Gokudolls. В сериале и фильме сыграют одни и те же актёры: Джин Ширасу, Рея Масаки, Масато Ханазава, Натсуми Окамото, Рука Матсуда и др.

Сериал расскажет о группе якудза, опозоривших своего босса. Героям предлагают выбор: совершить сэппуку (харакири) или провести операцию по смене пола и стать поп-идолами. Так, бывшие якудза становятся группой девушек-исполнительниц и попадают в ряд комических ситуаций. Одноимённый аниме-сериал вышел в 2018 году. Он получил неоднозначные отзывы критиков и рядовых зрителей.

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