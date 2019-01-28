На 75 году жизни скончался профессор МГУ Александр Тертычный

Москва, , 14:11 — REGNUM Сегодня, 28 января, в Москве на 75 году жизни скончалс профессор факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Александр Тертычный, передает «RT на русском».

«Александр Алексеевич Тертычный — авторитетнейший учёный, автор фундаментальных научных исследований — скончался сегодня утром», — написал доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы университета Григорий Прутцков в Facebook.

Справка ИА REGNUM :

Александр Тертычный родился 25 мая 1944 года в Курске. В 1973 году окончил факультет журналистики МГУ.

Доктор филологических наук с 2003 года. Тема докторской диссертации — «Методология и методика социального познания в журналистике».

Профессор кафедры периодической печати факультета журналистики МГУ с 2005 года.

В МГУ читал ряд курсов на факультете журналистики.