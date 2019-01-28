На 75 году жизни скончался профессор МГУ Александр Тертычный

Москва, 28 января 2019, 14:11 — REGNUM Сегодня, 28 января, в Москве на 75 году жизни скончалс профессор факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Александр Тертычный, передает «RT на русском».
«Александр Алексеевич Тертычный — авторитетнейший учёный, автор фундаментальных научных исследований — скончался сегодня утром», — написал доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы университета Григорий Прутцков в Facebook.
Справка ИА REGNUM :
Александр Тертычный родился 25 мая 1944 года в Курске. В 1973 году окончил факультет журналистики МГУ.
Доктор филологических наук с 2003 года. Тема докторской диссертации — «Методология и методика социального познания в журналистике».
Профессор кафедры периодической печати факультета журналистики МГУ с 2005 года.
В МГУ читал ряд курсов на факультете журналистики.