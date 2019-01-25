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Год Бажова на Среднем Урале открыл правнук великого писателя

Культура

«Дорогу к Сказам» представил Алексей Бажов

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Год Бажова на Среднем Урале открыл правнук великого писателя
Дмитрий Красноухов © ИА REGNUM
«Дорога к Сказам»

Екатеринбург, 25 января 2019, 17:29 — REGNUM  Выставкой «Дорога к Сказам» открыли год великого писателя Павла Бажова в Свердловской области. В экспозиции представлены фотографии культового автора, а также картины и иллюстрации по мотивам его произведений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Дорога к Сказам»
Дмитрий Красноухов © ИА REGNUM
«Дорога к Сказам»

Экспозицию представили в музее в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл».

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«Дорога к Сказам»
Дмитрий Красноухов © ИА REGNUM
«Дорога к Сказам»

По словам организаторов, выставка получилась больше не про сами сказы Бажова, а про жизненный творческий путь, который пришлось пройти писателю для их написания.

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«Дорога к Сказам»
Дмитрий Красноухов © ИА REGNUM
«Дорога к Сказам»

Экспозицию представил в том числе правнук Павла Бажова Алексей Бажов. Потомок упомянул, что писатель оставил большой творческий след в истории России и региона.

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Правнук Павла Петровича Бажова — Алексей Бажов (у микрофона)
Дмитрий Красноухов © ИА REGNUM
Правнук Павла Петровича Бажова — Алексей Бажов (у микрофона)

Напомним, в 2019 году исполняется 140 лет с рождения великого советского писателя Павла Бажова. Бажов сформировал неповторимый культурный образ Урала — с героическими кузнецами и камнерезами, а также магической и мистической составляющей.

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«Дорога к Сказам»
Дмитрий Красноухов © ИА REGNUM
«Дорога к Сказам»

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