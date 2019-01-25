Минкультуры Казахстана поддержало реконструкцию национальной библиотеки

Алма-Ата, Казахстан, , 10:06 — REGNUM Министерство культуры и спорта Казахстана поддержало проект реконструкции здания национальной библиотеки в Астане, сообщает 25 января издание «Власть».

В министерстве отметили, что проект архитектора Г. Садырбаева учитывает передовые достижения в области библиотечных технологий, обеспечивает необходимые условия для хранения книжных фондов, а также создает комфортную среду для посетителей и сотрудников.

В министерстве подтвердили, что в проекте готовы участвовать иностранные инвесторы. Строительство планируется реализовать на основе государственно-частного партнерства.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа 2018 года и. о. директора Национальной академической библиотеки Казахстана Нуржан Жолдыбалинов заявил, что в республике работают над проектом единого читательского билета, который будет приниматься во всех библиотеках страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В библиотеках Казахстана планируют внедрить единый читательский билет