Эрмитаж объявляет сбор средств на копию надгробия князя Александра Невского

Санкт-Петербург, , 17:41 — REGNUM Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский объявил о планах собрать средства на копии на создание копии серебряного надгробия Александра Невского. Подлинник надгробия находится в самом музее. Русская Православная церковь уж много лет настаивает на передачи уникального памятника в Александро-Невскую лавру. Этому противится музей, мотивируя свою позицию тем, что именно ему удалось сохранить реликвию, несмотря на попытки ее уничтожения. На пресс-конференции 24 января в Эрмитаже, руководитель музея еще раз выдвинул идею решения этого вопроса — сбор средств, покупка серебра, создание копии. Уместно напомнить в этой связи, что мощи святого князя Александра Невского находятся в Государственном музее истории религии. Впрочем, многие специалисты отмечают, что даже в случае создания через несколько лет копии знаменитой раки, неизвестно кто окажется в конечном итоге собственником подлинника и кто копии.