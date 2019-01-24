Здание Мариинской гимназии в Воронеже реконструируют

Воронеж, , 14:54 — REGNUM Реконструировать здание Мариинской гимназии — объект культурного наследия регионального значения, расположенный в самом центре Воронежа — поручил губернатор Александр Гусев 24 января по итогам посещения здания. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Губернатор осмотрел старинное здание и заслушал доклад по вопросу его реконструкции с приспособлением для современного использования. Сегодня в здании располагается областной молодежный центр, также помещения занимает областная Филармония: нотная библиотека, репетиционные залы для мужского хора, помещения для хранения инструментов. Как рассказала директор ГБУ ВО «Областной молодежный центр» Мария Ковалева, помещения Мариинской гимназии используются центром под пространства для проведения выставок, презентаций, инсталляций и занимают холлы 1 и 2 этажа. В перспективе образовательно-развивающие пространства (коворкинги, тренинговые, конференц-залы, библиотека, офисы для молодежных организаций и стартапов) планируется использовать для работы молодежных НКО, проектных команд и волонтерских объединений. В планах также обновление зрительного и танцевального залов и создание книжного клуба.

Александр Гусев поручил разработать в этом году проектно-сметную документацию, тщательно продумав ее с учетом ценности исторического здания, после чего приступить к реконструкции объекта.

Здание женской Мариинской гимназии в Воронеже (горожанам больше известно как Дом офицеров на проспекте Революции) было построено в 1875 году, гимназия здесь располагалось до 1917 году. Неоднократно меняло свой облик: сначала был надстроен третий этаж, затем в 1930-х было перестроено под Дом Красной Армии, в после Великой Отечественной войны также подверглось значительной реконструкции.