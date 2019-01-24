Кинорежиссёр Йонас Мекас скончался в США на 97-м году жизни

Нью-Йорк, США, , 14:51 — REGNUM В Соединённых Штатах умер американский кинорежиссёр литовского происхождения Йонас Мекас. Об этом сообщается в официальном Instagram нью-йоркской Антологии архивного кино, сооснователем которой он был.

Мекасу было 96 лет. Он скончался 23 в своём доме в Нью-Йорке в окружении семьи. Прощание с кинорежиссёром состоится 26 января. После кремации прах Мекаса похоронят в Литве рядом с его родителями в Биржайском районе, в деревне Семянишкяй.

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Йонас Мекас родился в 1922 году в Литве. В 1944 году был схвачен нацистами и отправлен на принудительные работы в Германию. После войны уехал в США. В 2017 году президент Литвы Валдас Адамкус «в виде исключения, руководствуясь статьями Конституции Литвы» присвоил гражданство кинорежиссеру литовского происхождения из США Йонасу Мекасу.

Мекас является одним из создателей Anthology Film Archives — одной из самых больших коллекций авангардного кино в мире. Автор нескольких книг стихов на литовском языке и нескольких десятков экспериментальных фильмов, основоположник жанра кинодневника. Он был одним из лидеров «нового американского кино», «крёстным отцом нью-йоркского киноавангарда». Самые известные его фильмы: Walden (1969), Lost, Lost, Lost (1975), Reminiscences of a Journey to Lithuania (1972), и Zefiro Torna (1992).