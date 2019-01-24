Классика, хип-хоп, путешествия в прошлое, виртуальная рыба, сыщики и воры

Москва, , 10:15 — REGNUM «Зеленая книга» (16+)

Тема черного и белого, пожалуй, не скоро перестанет быть актуальной, особенно в Америке. Ведь времена расовой сегрегации для этой страны по историческим меркам — это чуть ли не вчера. В эти недобрые для многих времена — начало 60-х — возвращает нас фильм режиссера Питера Ферелли. Сюжет напоминает «1+1», только ситуация здесь вывернута наизнанку.

Тони — отличный семьянин и хороший парень, вот только образования и хороших манер ему недостает, потому он работает вышибалой в кабаках и водителем по найму. Однажды ему подворачивается работенка — провезти по южным штатам какого-то богатого докторишку. Правда, доктор оказывается не врачом, а знаменитым пианистом. К тому же — черным, а Тони черных, мягко говоря, недолюбливает. Но на что не пойдешь ради семьи! Долгое путешествие вдвоем заставляет этих таких непохожих людей по-новому взглянуть на многое и крепко подружиться.

Название фильма адресует к «Зеленой книге негра-автомобилиста», справочнику по Штатам для путешествующих чернокожих, где были указаны доступные для негров места.

«Море соблазна» (18+)

Бейкер Дилл, герой фильма Стивена Найта, живет на тропическом острове и одержим мечтой поймать огромного тунца, который все никак ему не дается. Однажды на острове появляется его бывшая жена с очень необычной просьбой — избавить ее от нынешнего мужа, который бьет ее и тиранит ее одержимого компьютерами сына-аутиста. То, что начинается как романтическая история в экзотическом антураже, продолжается сперва как криминальная драма, а потом как психологический триллер с элементами фантастики и заставляет гадать, что из происходящего реально, а что является сном, бредом, а то и виртуальной симуляцией.

«Красивый мальчик» (18+)

Что может быть хуже, чем узнать плохие новости о своем ребенке, в котором души не чаешь? Наркомания — ужас столь многих родителей. Герой фильма Феликса ван Грунингена пытается понять, что пошло не так, почему его сын, такой красивый, добрый и утонченный, попал в сети порока. Он проматывает их общую жизнь назад в поисках ответов и путей к спасению от пагубного пристрастия и пытается заново нащупать контакт с сыном — таким, каким он стал.

Фильм основан на автобиографической книге нью-йоркского писателя Дэвида Шеффа.

«Точка возврата» (18+)

Дерзкое ограбление инкассаторов потрясло город. Полиция жестко обезвредила налетчиков, в живых остался только один из них. Но вот беда — они успели где-то припрятать награбленное, а уцелевший бандит полностью потерял память. Одна надежда на новейшую сыворотку, которая поможет поврежденному мозгу арестанта по кусочкам восстановить воспоминания. Полицейский, ведущий расследование, теперь должен ни на шаг не отходить от преступника, который пытается поймать ускользающие призраки прошлого. Этот трудный путь назад им придется пройти вместе.

Роль бывалого полицейского в фильме Брайана А. Миллера исполнил Сильвестр Сталлоне.

«Астрал: Новое измерение» (16+)

Студент, герой ужастика Криса Мула пытается разгадать тайну самоубийства своей душевнобольной матери. Для этого он решается на опасные оккультные опыты, чтобы, выйдя в астрал, связаться с духом матери и узнать, что же случилось много лет назад. Но такие путешествия вне тела смертельно опасны…

«Холмс & Ватсон» (16+)

Не так просто сосчитать, сколько серьезных и пародийных фильмов снято по мотивам приключений гениального сыщика, рожденного пером Артура Конан-Дойла. Буйная эксцентрическая комедия Этана Коэна продолжает череду фантазий на эту бессмертную тему.

«Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители» (16+)

Приключения ловкого афериста-перевертыша Саши Рубинштейна, героя комедии Марюса Вайсберга, продолжаются! Саше приходится вспомнить свое криминальное прошлое и навыки перевоплощения, когда он сам и его друзья-старички попадают в беду. На их скромные сбережения наложил лапу бессовестный олигарх, и Саша вместе с пенсионерами выходит на тропу войны…

«BEEF: Русский хип-хоп» (16+)

Фильм Ромы Жигана рассказывает о русском рэпе, в нем известные музыканты этого направления играют сами себя. Путь от неуютных дворов и подворотен до огромных стадионов был непрост, но в наши дни жанр, родившийся в черных гетто далекой Америки, прочно овладел умами немалой части российской молодежи. Авторы и герои фильма вместе вспоминают, как хип-хоп приживался на российской почве, и стараются показать, как живут и чем дышат музыканты-рэперы сейчас.

«Волки и овцы. Ход свиньёй»

Сиквел довольно успешного отечественного мультфильма, снятый новой командой аниматоров.

Прошел год с тех пор, как волчья стая и овечья отара перестали враждовать и крепко подружились. Теперь они мирно живут бок о бок в тихой деревушке за крепким забором. Но во внешнем мире все далеко не так радужно. Молодому вожаку Серому, к которому перешли бразды правления в деревне, придется встречать грудью новую угрозу. Ну, а красавица Бьянка и его старые и новые друзья помогут ему в этом опасном деле.

«Ковёр-самолёт»

Сын портного не хочет идти по стопам отца и мечтает о дальних странствиях. Однажды его мечта сбывается: он получает в подарок волшебный ковер-самолет и отправляется на поиски приключений. Впрочем, это не просто прогулка — взамен купец ЭльФаза просит отыскать его внучку и вызволить ее из царства жадного и жестокого султана.

Восточную приключенческую сказку сняли датские мультипликаторы.

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