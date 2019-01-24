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Театр Вахтангова в Москве покажет премьеру по пьесе Эдуардо де Филиппо

Культура

Поставил спектакль «Суббота, воскресенье, понедельник» итальянский режиссер Лука де Фуско

Театр Вахтангова в Москве покажет премьеру по пьесе Эдуардо де Филиппо
Театр Жимназ. Адольф Фридрих Эрдман фон Менцель. 1856

Москва, 24 января 2019, 10:09 — REGNUM  24 января Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова состоится предпоказ спектакля «Суббота, воскресенье, понедельник». Постановку известной пьесы классика итальянского театра Эдуардо де Филиппо осуществил режиссер Лука де Фуско, который у себя в Неаполе руководит труппой Teatro Stabile di Napoli Mercadante. Полноценная премьера назначена на 25 января. Историю большой итальянской семьи со всеми страстями покажут популярные российские Ирина Купченко, Евгений Князев, Леонид Бичевин, Федор Воронцов, Анна Дубровская, Ася Князева, Олег Макаров, Евгений Пилюгин, Виталийс Семеновс, Рубен Симонов, Елена Сотникова, Полина Чернышова, и многие другие.

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Культурная хроника
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