Могила художника Фалька признана объектом культурного наследия

Москва, , 00:54 — REGNUM Могилу русского художника Роберта Фалька на Калитниковском кладбище признали объектом культурного наследия и взяли под охрану государства, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

Как заявил глава департамента Алексей Емельянов, Фальк является классиком русской живописи XX века. Главную роль в принятии решения, по словам Емельянова, сыграла историко-мемориальная ценность могилы художника. Захоронение войдет в реестр объектов культурного наследия после историко-культурной экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в Москве был признан объектом культурного наследия так называемый «Дом с кошками», расположенный по адресу Большой Козихинский, 10. В здании будет проведена экспертиза и решен вопрос о проведении там ремонтных и реставрационных работ.

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