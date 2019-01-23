«Дом с кошками» в центре Москвы признан объектом культурного наследия

Москва, , 11:33 — REGNUM Так называемый «Дом с кошками» по адресу Москва, Большой Козихинский, 10, признан объектом культурного наследия. Об этом сообщает на портале столичного правительства. Построенный в 1902 доходный дом, в основном с пяти‑ и шестикомнатными квартирами, отличается году богатством декора с стиле модерн. Наиболее броскими среди многочисленных животных на фасаде стали изгибающиеся дугой кошки. Теперь в здании будет проведена полноценная экспертиза и решен вопрос о необходимости ремонтных и реставрационных работ.