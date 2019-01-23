Среда, 23 Января 2019 года
11:37:06 МСК

«Дом с кошками» в центре Москвы признан объектом культурного наследия

Культура

На фасаде здания расположены барельефы с кошками

Москва, 23 января 2019, 11:33 — REGNUM  Так называемый «Дом с кошками» по адресу Москва, Большой Козихинский, 10, признан объектом культурного наследия. Об этом сообщает на портале столичного правительства. Построенный в 1902 доходный дом, в основном с пяти‑ и шестикомнатными квартирами, отличается году богатством декора с стиле модерн. Наиболее броскими среди многочисленных животных на фасаде стали изгибающиеся дугой кошки. Теперь в здании будет проведена полноценная экспертиза и решен вопрос о необходимости ремонтных и реставрационных работ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить