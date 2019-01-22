В Ижевске начнут разработку проекта реконструкции главного корпуса Ижмаша

Ижевск, , 21:05 — REGNUM До конца текущей недели в Удмуртии приступят к разработке проекта реконструкции главного корпуса завода Ижмаш. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов в эфире радио «КП-Ижевск».

"У нас есть серьезная проблема с главным корпусом оружейного завода. И в четверг мы начинаем большую работу по концепции, по проектированию. Я докладывал об этом президенту Владимиру Владимировичу Путину. Получил, собственно, поддержку в изыскании средств на его полную реконструкцию», — заверил глава региона.

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По словам Бречалова, совместно с национальной организацией «Удмурт Кенеш» принято решение о строительстве центра удмуртской культуры. Деньги выделены на проектирование здание, не исключается, что проект попадет в адресную инвестиционную программу 2020 или 2021 годов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, последний раз капитальный ремонт башни Ижмаша проводился в 1966 году. Сейчас одно из лучших произведений мирового промышленного зодчества находится на грани полного разрушения. Пятидесятиметровая заводская башня накренилась, отклонение верха колонны от вертикали составляет уже более метра. Рушатся стены, кровля.

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В 1995 году здание главного корпуса оружейного завода признано памятником градостроительства и архитектуры федерального (общероссийского) значения. В ноябре 2015 года ремонт главного корпуса завода оценивался в 2,5 млрд рублей. Однако ни тогда, ни в настоящее время средств на эти цели выделено не было.

Министр культуры РФ Владимир Мединский советовал властям Удмуртии продать инвесторам историческое здание завода Ижмаш за рубль. Позднее он одобрил включение частичного восстановления здания Ижмаша в план подготовки юбилея ижевского оружейника Михаила Калашникова, который состоится в 2019 году.

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В июле 2018 года на башне главного корпуса Ижмаша вспыхнул пожар. Горела верхняя конструкция башни — это металлический шпиль, обшитый деревом, высотой 10 м. Через час после возгорания шпиль, ставший одним из самых узнаваемых символов Ижевска, обрушился. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, поскольку к зданию был свободный доступ.

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