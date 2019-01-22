Вышел трейлер фильма «Шазам» про школьника-супергероя

Вашингтон, , 00:53 — REGNUM Компании Warner Bros. и DC Films опубликовали трейлер нового супергеройского фильма «Шазам» на YouTube.

Фильм расскажет о том, как 14-летний школьник Билли Бэтсон обретает суперсилу и вступает в схватку со злодеями. Но несмотря на наличие сверхспособностей, супергерой все равно остается ребенком и не брезгует использованием суперсил для того, чтобы развлекаться. Главную роль в фильме исполнит Закари Левай. В российском прокате премьера фильма намечена на 4 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 2018 года режиссер фильма «Шазам» Дэвид Ф. Санберг назвал глупостью соперничество между комиксами DC и Marvel. По его словам, когда он читал комиксы в детстве, то не знал о существовании этих двух вселенных, а просто любил супергероев.

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