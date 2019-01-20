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В Феодосии открывается выставка «Творчество народов Крыма»

Культура

Кроме живописных полотен, на выставке можно будет увидеть и старинные предметы быта, предоставленные национальными общинами Феодосии

В Феодосии открывается выставка «Творчество народов Крыма»
Иллюстрация: Feomag.ru
Афиша

Феодосия, Крым, 20 января 2019, 16:34 — REGNUM  20 января в Феодосийском литературно-мемориальном музее Александра Грина открывается выставка «Творчество народов Крыма», посвященной Дню республики Крым. На вернисаже будут представлены живописные и графические работы художников из фондовой коллекции музея и частных собраний, а также старинные предметы быта, предоставленные национальными общинами Феодосии. Отдельное место предоставлено «Лавке счастья» — собранию работ мастеров народных промыслов. Крым давно облюбовали художники и литераторы страны, здесь, по их признанию работается особенно вдохновенно. Все выставленные произведения отличаются яркостью красок и особым колоритом.

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Культурная хроника
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