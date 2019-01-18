Согласован проект реставрации московского кинотеатра «Форум»

Москва, , 03:18 — REGNUM В Москве согласован проект реставрации кинотеатра «Форум», который признан памятником архитектуры, заявил глава Департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Он сообщил, что кинотеатру восстановят его исторический облик. После реставрации он будет перепрофилирован в общественный центр, в котором будут проводиться выставки. Несмотря на аварийное состояние здания, его основные элементы внешнего и внутреннего декора сохранились.

«Это позволит реставраторам вернуть памятнику его исторический облик и в будущем дать ему вторую жизнь», — заявил Емельянов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве планируют провести три конкурса, чтобы определить подрядчика для реставрации зданий объекта культурного наследия Усадьба Воронцова, XVIII—XIX вв.». Отмечается, что работы по реставрации планируют завершить в 2020 году.

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