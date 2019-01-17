«Союзмультфильм» «финализирует» вопрос о продолжении «Малыша и Карлсона»

Москва, , 21:53 — REGNUM Российская мультипликационная студия «Союзмультфильм» надеется, что к весне 2019 года ей удастся договориться с наследниками шведской писательницы Астрид Линдгрен о создании продолжения советского мультипликационного фильма «Малыш и Карлсон», сделанного по мотивам одноименного произведения. Об этом сегодня, 17 января, сообщает ОТР со ссылкой на председателя правления «Союзмультфильма» Юлиану Слащеву.

По словам Слащевой, пока еще рано подводить какие-либо итоги, но студия начала «движение к финализации переговорного процесса». Слащева надеется, что к весне переговорный процесс будет завершен и будет найдено общее решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году «Союзмультфильм» решил выпустить новые серии «Простоквашино». Новый мультсериал понравился далеко не всем. Кроме того, у студии возник конфликт с автором серии книг о «Простоквашино» Эдуардом Успенским, который удалось уладить незадолго до смерти писателя.

Кроме того, «Союзмультфильм», явно испытывающий дефицит новых идей, решил снять продолжение мультсериала о попугае Кеше. Однако создатель этого мультипликационного персонажа Александр Курляндский данную идею не одобрил.