Персонаж комиксов и анимации моряк Попай отмечает 90-летний юбилей

Вашингтон, , 15:01 — REGNUM 17 января персонаж американских комиксов и анимационных фильмов моряк Попай отмечает 90-летний юбилей, пишет газета La Vanguardia. Этот герой не только полюбился публике разных возрастов, но и способствовал популярности шпината.

Впервые моряк Попай появился на страницах комикса Thimble Theater 17 января 1929 года. Этот комикс публиковался в издании New York Evening Journal с 1919 года. Еще раньше Попая в нем появилась Олив Ойл — героиня, спустя некоторое время ставшая его женой.

«Думаешь, я ковбой?» — такой была первая фраза, вложенная в уста Попая его создателем, художником Элзи Крайслером Сегаром. Автор изобразил моряка мускулистым, с татуировкой в виде якоря и курительной трубкой во рту.

Многие не знают, что знаменитая любовь к шпинату у моряка Попая появилась только в 30-е годы. Именно тогда персонаж достиг пика своей популярности после выхода мультфильма в 1933 году. Благодаря этому мультфильму потребление шпината в США выросло на 33%.

В 1980 году в США был снят полнометражным фильм о Попае, в роли которого снялся актер Робин Уильямс.