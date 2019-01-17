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Персонаж комиксов и анимации моряк Попай отмечает 90-летний юбилей

Культура

Впервые герой появился на страницах нью-йоркского журнала 17 января 1929 года

Вашингтон, 17 января 2019, 15:01 — REGNUM  17 января персонаж американских комиксов и анимационных фильмов моряк Попай отмечает 90-летний юбилей, пишет газета La Vanguardia. Этот герой не только полюбился публике разных возрастов, но и способствовал популярности шпината.

Впервые моряк Попай появился на страницах комикса Thimble Theater 17 января 1929 года. Этот комикс публиковался в издании New York Evening Journal с 1919 года. Еще раньше Попая в нем появилась Олив Ойл — героиня, спустя некоторое время ставшая его женой.

«Думаешь, я ковбой?» — такой была первая фраза, вложенная в уста Попая его создателем, художником Элзи Крайслером Сегаром. Автор изобразил моряка мускулистым, с татуировкой в виде якоря и курительной трубкой во рту.

Многие не знают, что знаменитая любовь к шпинату у моряка Попая появилась только в 30-е годы. Именно тогда персонаж достиг пика своей популярности после выхода мультфильма в 1933 году. Благодаря этому мультфильму потребление шпината в США выросло на 33%.

В 1980 году в США был снят полнометражным фильм о Попае, в роли которого снялся актер Робин Уильямс.

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