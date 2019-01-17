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Министерство культуры готовится к празднованию 350-летия Петра I

Культура

Празднование пройдет в 2022 году

Москва, 17 января 2019, 10:11 — REGNUM  В Минкультуры России прошло совещание, посвященное плану основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I. Оно прошло под председательством статс-секретаря — заместителя Министра культуры РФ Аллы Маниловой. Об этом сообщает официальный портал ведомства.

Как отмечено в информации, сегодня предложения представили более 20 ведомств и организаций, в проект плана вошло 74 мероприятия. Организовывать и участвовать в различных мероприятиях будут кроме Минкультуры, также Минобрнауки, Минпросвещения, Минобороны, Российской академии наук, Роспечати, Росмолодежи, Росархива, Генпрокуратуры, а также администрации регионов, куда входят так называемые Петровские города. На совещание было решено сделать координационной площадкой празднования Международный петровский конгресс, который проходит ежегодно в Санкт-Петербурге в июне.

Напомним, что родился последний царь всея Руси и первый Император Всероссийский Петр I 30 мая (9 июня) 1672 года.

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Культурная хроника
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