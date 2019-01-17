Театральный марафон в Приморье откроет уникальный якутский театр Олонхо

Якутск, , 07:49 — REGNUM Старт театральному марафону во Владивостоке даст театр, основанный на якутском эпосе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал его основатель, народный артист РФ, заслуженный деятель искусств России, театральный режиссёр Андрей Борисов.

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Он подчеркнул, что в основанным им десять лет назад театре традиционный эпос народа саха превратили в театральное искусство. Теперь, отметил Андрей Борисов, театру Олонхо, который не имеет аналогов в российском театральном пространстве, нужно собственное здание.

«В Якутии вот уже 10 лет работает уникальный театр Олонхо по эпосу народа Саха. Основателем этого театра являюсь я. Он уникален тем, что там, возможно, впервые в конце 20−21 века традиционный эпос превратился в театральное искусство. Этот специальный театр — уникальное явление, как театр Кабуки, как пекинская опера, как театр Нова, это, но у этого театра нет здания, вот в чём его драма», — отметил Андрей Борисов.

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По его словам, театр Олонхо создан на основе эпоса, который по мнению ЮНЕСКО является шедевром нематериального наследия. Это не фольклорный театр, это именно театральное искусство.

«Я считаю, что за последние несколько десятилетий, а может быть даже за полвека в российском театральном пространстве такого театра ещё не было. Пройдя через русскую театральную школу, мы пришли к своему театру, который называется театр Олонхо, это восточно-азиатско-русско-европейский театр. Сама русская культура открыта и рождает новые явления, поэтому явился такой театр, как театр Олонхо», — пояснил Андрей Борисов.

Что касается здания для театра, то сейчас при поддержке главы Якутии Айсена Николаева принимается решение его построить. По словам Андрея Борисова, здание для театра Олонхо должно быть уникально и иметь сцену-трансформер, которая может быть поочерёдно ареной, или «коробкой», или кругом, а также превращаться в конструкцию «зрители в центре, а актёры вокруг».

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«Должно быть трансформирующееся пространство, поскольку эпос он такой, поэтому в технологическом плане сложно. Мы будем обращаться в министерство культуры РФ, чтобы нам в технологическом плане помогли. Сам объект мы построим, а вот технология внутренняя будет уникальна», — отметил Андрей Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, указом президента РФ Владимира Путина 2019 год объявлен годом театра. Цель такого решения — сохранение и популяризация лучших отечественных театральных традиций и достижений.