«Театр Сергея Шнурова был бы востребован народом»: мнение

Югорск, Югра, , 14:15 — REGNUM Создать свой собственный театр мог бы популярный исполнитель Сергей Шнуров. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал депутат гордумы Югорска Антон Пантин, отвечая на вопрос, кому из российских артистов не хватает своего театра.

«В творчестве Сергея Шнурова есть и феноменальность, и театральность. Творчество его востребовано народом. Не сказать, чтобы я следил за деятельностью Шнура. Но человек он многогранный, на слуху. Пусть проявляет себя на благо культуры!» — считает югорский парламентарий.

Отметим, что Сергей Шнуров имеет театральный опыт — сыграл главного героя в опере «Бенвенуто Челлини» на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. По признанию самого фронтмэна группы «Ленинград», на творческий эксперимент он согласился не раздумывая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2019 объявлен в России Годом театра. Стартует он 24 января 2019 в Императорском яхт-клубе на территории творческого кластера «Красный Октябрь», где состоится презентация-открытие театра-студии «САС» под руководством народного артиста России Сергея Соловьева.

Читайте ранее в этом сюжете: Год театра в России начнется с презентации открытия Театра-студии «САС»