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Опубликован тизер новой части «Охотников за привидениями»

Культура

Согласно ролику, фильм выйдет в прокат летом 2020 года

Москва, 17 января 2019, 01:08 — REGNUM  Тизер третьей части «Охотников за приведениями», которая была анонсирована 16 января, появился на YouTube.

В ролике показан сарай, в котором находится автомобиль охотников за приведениями. Затем ролик завершается анонсом даты выхода фильма. Согласно ролику, фильм выйдет в прокат летом 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января кинокомпания Sony Pictures Entertainment объявила о планах снять продолжение фильма «Охотники за привидениями». Режиссером картины выступит Джейсон Райтман, сын создателя оригинальной дилогии. Действие третьей части фильма развернется в наше время.

Читайте ранее в этом сюжете: Sony снимет продолжение оригинальных «Охотников за привидениями»

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